Взрывы в Днепре прогремели в ночь на 6 декабря во время массированной атаки Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Взрывы в Днепре 6 декабря: что известно

Перед тем, как в Днепре прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в направлении города.

— БПЛА в Днепропетровской области над/мимо Павлограда в направлении Днепра, — говорилось в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате взрывов в Днепре возникло несколько пожаров.

Кроме того, поврежден частный дом.

На данный момент информации о пострадавших после взрывов в Днепре 6 декабря не поступало.

Атаки на другие населенные пункты области

Огонь поднялся также в Зеленодольской общине Криворожья, там затронута инфраструктура.

Кроме того, в результате удара БПЛА в Павлограде горели гараж и хозяйственная постройка.

Били россияне и по Никопольщине.

Тяжелую артиллерию и FPV-дроны направили на Мировскую, Покровскую, Марганецкую общины и сам Никополь.

В последнем пострадал 11-летний мальчик, ему оказали необходимую помощь.

В районе повреждены три дома местных жителей, хозяйственные постройки, линия электропередач.

Как отметил Владислав Гайваненко, с вечера ПВО над Днепропетровской областью сбила 40 беспилотников противника.

