Взрывы в Днепре: враг нанес удар по городу беспилотниками, возникли пожары
Взрывы в Днепре прогремели в ночь на 6 декабря во время массированной атаки Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Взрывы в Днепре 6 декабря: что известно
Перед тем, как в Днепре прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в направлении города.
— БПЛА в Днепропетровской области над/мимо Павлограда в направлении Днепра, — говорилось в сообщении.
По словам главы ОВА, в результате взрывов в Днепре возникло несколько пожаров.
Кроме того, поврежден частный дом.
На данный момент информации о пострадавших после взрывов в Днепре 6 декабря не поступало.
Атаки на другие населенные пункты области
Огонь поднялся также в Зеленодольской общине Криворожья, там затронута инфраструктура.
Кроме того, в результате удара БПЛА в Павлограде горели гараж и хозяйственная постройка.
Били россияне и по Никопольщине.
Тяжелую артиллерию и FPV-дроны направили на Мировскую, Покровскую, Марганецкую общины и сам Никополь.
В последнем пострадал 11-летний мальчик, ему оказали необходимую помощь.
В районе повреждены три дома местных жителей, хозяйственные постройки, линия электропередач.
Как отметил Владислав Гайваненко, с вечера ПВО над Днепропетровской областью сбила 40 беспилотников противника.