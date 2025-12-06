Вибухи у Дніпрі: ворог вдарив по місту безпілотниками, виникли пожежі
Вибухи у Дніпрі пролунали у ніч проти 6 грудня під час масової атаки Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Вибухи у Дніпрі 6 грудня: що відомо
Перед тим як у Дніпрі пролунали вибухи Повітряні сил ЗСУ сповіщали про рух БпЛА у напрямку міста.
— БпЛА на Дніпропетровщині на/повз Павлоград в напрямку Дніпра, – йшлося у повідомленні.
За словами очільника ОВА, внаслідок вибухів у Дніпрі виникло декілька пожеж.
Крім того, пошкоджено приватний будинок.
Наразі інформації щодо постраждалих після вибухів у Дніпрі 6 грудня не надходило.
Атаки на інші населені пункти області
Вогонь здійнявся також у Зеленодольській громаді Криворіжжя, там зачепило інфраструктуру.
Крім того, внаслідок удару БпЛА в Павлограді горіли гараж і господарська споруда.
Били росіяни й по Нікопольщині.
Важку артилерію та FPV-дрони скерували на Мирівську, Покровську, Марганецьку громади та сам Нікополь.
В останньому постраждав 11-річний хлопчик, йому надали необхідну допомогу.
У районі понівечені три оселі місцевих, господарські споруди, лінія електропередач.
Як зазначив Владислав Гайваненко, від вечора ППО над Дніпропетровщиною збила 40 безпілотників противника.