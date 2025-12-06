Вибухи у Дніпрі пролунали у ніч проти 6 грудня під час масової атаки Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Вибухи у Дніпрі 6 грудня: що відомо

Перед тим як у Дніпрі пролунали вибухи Повітряні сил ЗСУ сповіщали про рух БпЛА у напрямку міста.

— БпЛА на Дніпропетровщині на/повз Павлоград в напрямку Дніпра, – йшлося у повідомленні.

За словами очільника ОВА, внаслідок вибухів у Дніпрі виникло декілька пожеж.

Крім того, пошкоджено приватний будинок.

Наразі інформації щодо постраждалих після вибухів у Дніпрі 6 грудня не надходило.

Атаки на інші населені пункти області

Вогонь здійнявся також у Зеленодольській громаді Криворіжжя, там зачепило інфраструктуру.

Крім того, внаслідок удару БпЛА в Павлограді горіли гараж і господарська споруда.

Били росіяни й по Нікопольщині.

Важку артилерію та FPV-дрони скерували на Мирівську, Покровську, Марганецьку громади та сам Нікополь.

В останньому постраждав 11-річний хлопчик, йому надали необхідну допомогу.

У районі понівечені три оселі місцевих, господарські споруди, лінія електропередач.

Як зазначив Владислав Гайваненко, від вечора ППО над Дніпропетровщиною збила 40 безпілотників противника.

