РФ атаковала Украину 241 дроном и 5 ракетами, в частности Кинжалами и Искандерами
Ночью 7 декабря (с 18:00 6 декабря) Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ракеты различного типа и ударные беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 7 декабря: что известно
По данным ведомства, радиотехнические войска зафиксировали и сопроводили 246 воздушных целей, среди которых пять баллистических ракет и 241 ударный беспилотник различных типов.
Пуски осуществлялись с территорий Курской, Орловской, Тамбовской областей РФ, из района Миллерово Ростовской области и Приморско-Ахтарска Краснодарского края, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Среди зафиксированных средств поражения:
- 241 ударный БпЛА Shahed, Гербера и других типов (примерно 150 — Shahed);
- три аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (из района Тамбовской области);
- две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (из района Курской области).
Атаку отражали авиация, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и систем беспилотных комплексов Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 7 декабря ПВО Украины сбила или подавила 179 воздушных целей, среди которых:
- 175 ударных БпЛА;
- две ракеты Кинжал;
- две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Вместе с тем, зафиксировано попадание 65 беспилотников в 14 локациях.
В некоторых местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.
В частности, в ночь на 7 декабря прогремели взрывы в Кременчуге. Там враг атаковал несколько предприятий энергетического сектора.
В результате атаки в отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.
Как отмечают в Воздушных силах, утром 7 декабря атака продолжается — в воздухе остаются вражеские БпЛА.