Ночью 7 декабря (с 18:00 6 декабря) Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ракеты различного типа и ударные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 7 декабря: что известно

По данным ведомства, радиотехнические войска зафиксировали и сопроводили 246 воздушных целей, среди которых пять баллистических ракет и 241 ударный беспилотник различных типов.

Пуски осуществлялись с территорий Курской, Орловской, Тамбовской областей РФ, из района Миллерово Ростовской области и Приморско-Ахтарска Краснодарского края, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Среди зафиксированных средств поражения:

241 ударный БпЛА Shahed

три аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал

две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23

Атаку отражали авиация, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и систем беспилотных комплексов Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 7 декабря ПВО Украины сбила или подавила 179 воздушных целей, среди которых:

175 ударных БпЛА;

две ракеты Кинжал;

две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Вместе с тем, зафиксировано попадание 65 беспилотников в 14 локациях.

В некоторых местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.

В частности, в ночь на 7 декабря прогремели взрывы в Кременчуге. Там враг атаковал несколько предприятий энергетического сектора.

В результате атаки в отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.

Как отмечают в Воздушных силах, утром 7 декабря атака продолжается — в воздухе остаются вражеские БпЛА.

