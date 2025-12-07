РФ атакувала Україну 241 дроном та 5 ракетами, зокрема Кинджалами й Іскандерами
Уночі проти 7 грудня (з 18:00 6 грудня) Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ракети різного типу та ударні безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 7 грудня: що відомо
За даними відомства, радіотехнічні війська зафіксували та супроводили 246 повітряних цілей, серед яких п’ять балістичних ракет і 241 ударний безпілотник різних типів.
Пуски здійснювалися з територій Курської, Орловської, Тамбовської областей РФ, з району Міллерово Ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Серед зафіксованих засобів ураження:
- 241 ударний БпЛА Shahed, Гербера та інших типів (приблизно 150 — Shahed);
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (з району Тамбовської області);
- два балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (з району Курської області).
Атаку відбивали авіація, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та систем безпілотних комплексів Сил оборони України.
Станом на 09:00 7 грудня ППО України збила або приглушила 179 повітряних цілей, серед яких:
- 175 ударних БпЛА;
- дві ракети Кинджал;
- два балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Разом із тим, зафіксовано влучання 65 безпілотників у 14 локаціях.
В окремих місцях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.
Зокрема, уночі проти 7 грудня прогриміли вибухи у Кременчуці. Там ворог атакував кілька підприємств енергетичного сектору.
Унаслідок атаки в окремих районах міста спостерігалися перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.
Як зазначають у Повітряних силах, уранці 7 грудня атака триває — у повітрі залишаються ворожі БпЛА.