Уночі проти 7 грудня (з 18:00 6 грудня) Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ракети різного типу та ударні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 7 грудня: що відомо

За даними відомства, радіотехнічні війська зафіксували та супроводили 246 повітряних цілей, серед яких п’ять балістичних ракет і 241 ударний безпілотник різних типів.

Пуски здійснювалися з територій Курської, Орловської, Тамбовської областей РФ, з району Міллерово Ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Серед зафіксованих засобів ураження:

241 ударний БпЛА Shahed

три аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал

два балістичні ракети Іскандер-М/KN-23

Атаку відбивали авіація, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та систем безпілотних комплексів Сил оборони України.

Станом на 09:00 7 грудня ППО України збила або приглушила 179 повітряних цілей, серед яких:

175 ударних БпЛА;

дві ракети Кинджал;

два балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Разом із тим, зафіксовано влучання 65 безпілотників у 14 локаціях.

В окремих місцях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Зокрема, уночі проти 7 грудня прогриміли вибухи у Кременчуці. Там ворог атакував кілька підприємств енергетичного сектору.

Унаслідок атаки в окремих районах міста спостерігалися перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

Як зазначають у Повітряних силах, уранці 7 грудня атака триває — у повітрі залишаються ворожі БпЛА.

