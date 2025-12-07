Взрывы в Запорожье прогремели утром 7 декабря во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 7 декабря: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении КАБов в сторону города.

— Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах, — призвал горожан глава ОВА.

Позже Федоров сообщил, что оккупанты атаковали тремя КАБами одно из сел Запорожского района.

В результате взрывов повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Люди во время атаки на Запорожский район не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 383-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

