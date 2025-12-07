Вибухи у Запоріжжі прогриміли зранку 7 грудня під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 7 грудня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Запоріжжі Повітряні сили ЗСУ сповістили про рух КАБів у бік міста.

— Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях, – закликав містян очільник ОВА.

Пізніше Федоров повідомив, що окупанти атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району.

Унаслідок вибухів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач.

Люди під час атаки на Запорізький район не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 383-тю добу.

Фото: Запорізька ОВА

