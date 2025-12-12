У ніч проти 12 грудня ворог черговий раз атакував Одесу.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 12 грудня: що відомо

Упродовж ночі 12 грудня Повітряні сили сповіщали про рух ударних БпЛА у напрямку Одеси.

На ранок очільник ОВА повідомив, що ворог знову атакував інфраструктуру міста.

Унаслідок атаки на Одесу 12 грудня у частині міста зникло світло та водопостачання.

Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 388-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

