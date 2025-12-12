Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Атака на Одесу: постраждала інфраструктура, частина міста без світла та води
У ніч проти 12 грудня ворог черговий раз атакував Одесу.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Одесу 12 грудня: що відомо
Упродовж ночі 12 грудня Повітряні сили сповіщали про рух ударних БпЛА у напрямку Одеси.
На ранок очільник ОВА повідомив, що ворог знову атакував інфраструктуру міста.
Унаслідок атаки на Одесу 12 грудня у частині міста зникло світло та водопостачання.
Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.
На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 388-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
