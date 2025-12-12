Черниговская областная прокуратура заявила, что обжалует решение суда о мере пресечения для полицейской, которая 10 декабря в Прилуках смертельно травмировала 6-летнюю девочку.

Прокуратура обжалует решение суда по ДТП в Прилуках

Прокуратура настаивала на содержании под стражей без возможности внесения залога, однако суд разрешил залог в размере 242 тысяч гривен. Об этом сообщили на сайте ведомства.

– При этих обстоятельствах прокурор не согласен с указанным решением суда и будет обжаловать его в апелляционном порядке. Сейчас готовится жалоба. Дело находится на личном контроле руководителя областной прокуратуры, который является старшим группы прокуроров в уголовном производстве, – отметили в сообщении.

11 декабря в Деснянском районном суде руководитель прокуратуры области Сергей Дейнека, представлявший интересы потерпевших, ходатайствовал о содержании под стражей без альтернативы залогу.

Он подчеркнул, что задержанная может скрываться и влиять на свидетелей.

Защитница полицейской Леся Вертелецкая, наоборот, просила суд избрать домашний арест.

ДТП в Прилуках: что известно

Трагедия произошла 10 декабря в 11:44, когда служебный автомобиль полиции сбил на пешеходном переходе мать и ее 6-летнюю дочь.

Ребенок погиб на месте, женщину с травмами доставили в больницу. Полицейских отстранили, а водительницу задержали. Расследование проводит ГБР.

Как видно из видео с регистратора, переданного очевидцами, экипаж полиции совершал обгон на перекрестке.

Предварительно известно, что автомобиль двигался на вызов с включенными маячками.

Центр экстренной медицинской помощи сообщил, что бригада скорой помощи прибыла на место за шесть минут, опровергнув утверждение свидетелей о 15 минутах ожидания.

