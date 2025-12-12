Чернігівська обласна прокуратура заявила, що оскаржить рішення суду щодо запобіжного заходу для поліцейської, яка 10 грудня у Прилуках смертельно травмувала 6-річну дівчинку.

Прокуратура оскаржить рішення суду щодо ДТП у Прилуках

Прокуратура наполягала на триманні під вартою без можливості внесення застави, однак суд дозволив заставу у розмірі 242 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті відомства.

– За цих обставин прокурор не погоджується зі вказаним рішенням суду та оскаржуватиме його в апеляційному порядку. Наразі готується скарга. Справа перебуває на особистому контролі керівника обласної прокуратури, який є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні, – зазначили у повідомленні.

11 грудня в Деснянському районному суді керівник прокуратури області Сергій Дейнека, який представляв інтереси потерпілих, клопотав про тримання під вартою без альтернативи заставі.

Він наголосив, що затримана може переховуватися та впливати на свідків.

Захисниця поліцейської Леся Вертелецька, навпаки, просила суд обрати домашній арешт.

ДТП у Прилуках: що відомо

Трагедія сталася 10 грудня об 11:44, коли службовий автомобіль поліції збив на пішохідному переході матір та її 6-річну доньку.

Дитина загинула на місці, жінку з травмами доправили до лікарні. Поліцейських відсторонили, а водійку затримали. Розслідування здійснює ДБР.

Як видно з відео з реєстратора, переданого очевидцями, екіпаж поліції здійснював обгін на перехресті.

Попередньо відомо, що автомобіль рухався на виклик із увімкненими маячками.

Центр екстреної медичної допомоги повідомив, що бригада швидкої прибула на місце за шість хвилин, спростувавши твердження свідків про 15 хвилин очікування.

