Ночью и на рассвете 13 декабря прогремели взрывы в Николаеве. Россияне атакуют город крылатыми ракетами.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Взрывы в Николаеве сегодня, 13 декабря: что известно

Так, после полуночи в Николаеве прозвучала воздушная тревога.

В 01:31 Александр Сенкевич сообщил, что слышны взрывы в Николаеве. Впоследствии, почти в шесть утра, снова прогремел взрыв в Николаеве. Еще и добавилась угроза дронов для города.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, россияне запустили по Николаеву крылатые ракеты.

По информации Виталия Кима, главы Николаевской областной военной администрации, ночью российский враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электричества остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

– Ведутся работы по восстановлению. На данный момент без пострадавших, – сообщил Виталий Ким.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 389-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

