В Николаеве раздаются взрывы: россияне запустили по городу крылатые ракеты
- С ночи раздавались взрывы в Николаеве - враг атаковал город ракетами.
- В области есть повреждения критической и промышленной инфраструктуры.
Ночью и на рассвете 13 декабря прогремели взрывы в Николаеве. Россияне атакуют город крылатыми ракетами.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Взрывы в Николаеве сегодня, 13 декабря: что известно
Так, после полуночи в Николаеве прозвучала воздушная тревога.
В 01:31 Александр Сенкевич сообщил, что слышны взрывы в Николаеве. Впоследствии, почти в шесть утра, снова прогремел взрыв в Николаеве. Еще и добавилась угроза дронов для города.
Как сообщили в командовании Воздушных сил, россияне запустили по Николаеву крылатые ракеты.
По информации Виталия Кима, главы Николаевской областной военной администрации, ночью российский враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электричества остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.
– Ведутся работы по восстановлению. На данный момент без пострадавших, – сообщил Виталий Ким.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 389-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.