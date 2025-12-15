В ночь на 15 декабря российские войска осуществили массированный обстрел железнодорожной узловой станции Пятихатки в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Пятихатки: повреждения после обстрела 15 декабря

— Очередная ночь — очередной массированный вражеский удар по железнодорожной станции. На этот раз — Пятихатки на Приднепровской магистрали. Пассажиры и железнодорожники остались целыми, поезда держали на расстоянии от зоны атаки. Движение уже восстановлено, большинство участков заживлены, — написал Перцовский.

Он также отметил, что враг, очевидно, возмущен тем, что не способен остановить украинскую железную дорогу, но продолжает атаковать вокзалы, станции, электрички и подстанции.

Напомним, что 15 декабря российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области, в частности по вокзалу в Пятихатках.

Движение поездов уже частично восстановлено, большинство участков заживляются, но некоторые поезда курсируют с задержками.

Кроме того, под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры и транспортные предприятия.

В результате атак пострадали два человека – спасатель и работник местного предприятия.

Фото: Александр Перцовский

