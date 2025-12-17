РФ атаковала Одесскую область с помощью дронов: поврежден объект транспортной инфраструктуры
Ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область с помощью дронов — есть попадания в объекты гражданского назначения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одесскую область сегодня, 17 декабря: что известно
По его словам, в результате двух волн дронных атак зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. Там возник пожар, который спасатели ГСЧС ликвидировали.
К счастью, обошлось без пострадавших.
— Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против гражданского населения Одесской области, — подчеркнул Олег Кипер.
Напомним, что ночью 13 декабря Россия нанесла один из самых массированных ударов по Одессе и области. Враг бил по критической и гражданской инфраструктуре. Из-за атаки произошло отключение электроэнергии, что привело к отсутствию тепла и водоснабжения в большей части Одессы.
Днем 12 декабря в Черноморске прогремели взрывы. Россияне ракетами ударили по гражданскому судну.
Ночью 12 декабря оккупанты атаковали Одессу дронами — целились в критическую инфраструктуру. В результате атаки часть Одессы осталась без электроэнергии и воды. Также вечером 12 декабря россияне снова атаковали портовую инфраструктуру.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА