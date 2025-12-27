У ніч на 27 грудня (із 18:00 26 грудня) російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети повітряного, морського й наземного базування.

Основним напрямком атаки стала Київська область.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 грудня: що відомо

За даними відомства, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 559 засобів повітряного нападу — 40 ракет і 519 безпілотників різних типів.

Ворог атакував Україну:

519 ударних БпЛА типу Shahed

10 балістичних та аеробалістичних ракет Іскандер-М

сім крилатих ракет Іскандер-К

21 крилата ракета Х-101

дві крилаті ракети Х-22

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 503 повітряні цілі, зокрема:

474 ударні БпЛА;

шість ракет Іскандер-М/Кинджал;

чотири ракети Іскандер-К/Калібр;

19 ракет Х-101.

Водночас зафіксовано влучання 10 ракет і 25 дронів на 30 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 16 локаціях.

Одна з ракет не досягла цілі, інформація щодо 15 локаційно втрачених БпЛА уточнюється, частина ворожих дронів ще перебувала в повітрі.

Упродовж ночі 27 грудня лунали вибухи в Києві. Унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки постраждали сім районів столиці: Дарницький, Деснянський, Оболонський, Голосіївський, Солом’янський, Дніпровський та Шевченківський.

Зафіксовані пожежі в житлових і нежитлових будівлях, пошкодження багатоповерхівок, приватних будинків та автівок.

Станом на ранок відомо про одного загиблого та 30 постраждалих, серед них — діти, частину поранених госпіталізували.

