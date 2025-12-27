Росія запустила 40 ракет та понад 500 дронів: як спрацювала ППО
У ніч на 27 грудня (із 18:00 26 грудня) російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети повітряного, морського й наземного базування.
Основним напрямком атаки стала Київська область.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 27 грудня: що відомо
За даними відомства, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 559 засобів повітряного нападу — 40 ракет і 519 безпілотників різних типів.
Ворог атакував Україну:
- 519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів — з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим), близько 300 з них — Шахеди.
- 10 балістичних та аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 Кинджал (райони пусків — Рязанська та Брянська області РФ);
- сім крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (Ростовська область та акваторія Чорного моря);
- 21 крилата ракета Х-101 (з повітряного простору Вологодської області РФ;
- дві крилаті ракети Х-22 — з повітряного простору над Чорним морем.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 13:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 503 повітряні цілі, зокрема:
- 474 ударні БпЛА;
- шість ракет Іскандер-М/Кинджал;
- чотири ракети Іскандер-К/Калібр;
- 19 ракет Х-101.
Водночас зафіксовано влучання 10 ракет і 25 дронів на 30 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 16 локаціях.
Одна з ракет не досягла цілі, інформація щодо 15 локаційно втрачених БпЛА уточнюється, частина ворожих дронів ще перебувала в повітрі.
Упродовж ночі 27 грудня лунали вибухи в Києві. Унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки постраждали сім районів столиці: Дарницький, Деснянський, Оболонський, Голосіївський, Солом’янський, Дніпровський та Шевченківський.
Зафіксовані пожежі в житлових і нежитлових будівлях, пошкодження багатоповерхівок, приватних будинків та автівок.
Станом на ранок відомо про одного загиблого та 30 постраждалих, серед них — діти, частину поранених госпіталізували.