Увечері суботи, 27 грудня, в Одесі спалахнула пожежа внаслідок влучання російського ударного дрона у двоповерховий будинок.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Ворожий БпЛА влучив у будинок в Одесі

– Ввечері внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Ударний безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа, – написав Кіпер.

Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Зараз дивляться

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що внаслідок атаки загорівся дах, а також вибито вікна.

На місці розгорнуть штаб, де можна буде отримати інформацію й допомогу.

– На місці працюють екстрені й комунальні служби. Інформація про постраждалих перевіряється, – поінформував Лисак.

Про рух безпілотників у бік Одеси Повітряні сили ЗСУ попередили о 21.05.

Нагадаємо, вночі проти 26 грудня російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками.

Унаслідок влучання БпЛА на одному з інфраструктурних об’єктів міста сталося займання. На місці одразу розпочали ліквідацію наслідків удару.

Обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.