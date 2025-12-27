Росіяни атакували дронами Одесу, є влучання у двоповерховий будинок
Увечері суботи, 27 грудня, в Одесі спалахнула пожежа внаслідок влучання російського ударного дрона у двоповерховий будинок.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
Ворожий БпЛА влучив у будинок в Одесі
– Ввечері внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Ударний безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа, – написав Кіпер.
Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби.
Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що внаслідок атаки загорівся дах, а також вибито вікна.
На місці розгорнуть штаб, де можна буде отримати інформацію й допомогу.
– На місці працюють екстрені й комунальні служби. Інформація про постраждалих перевіряється, – поінформував Лисак.
Про рух безпілотників у бік Одеси Повітряні сили ЗСУ попередили о 21.05.
Нагадаємо, вночі проти 26 грудня російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками.
Унаслідок влучання БпЛА на одному з інфраструктурних об’єктів міста сталося займання. На місці одразу розпочали ліквідацію наслідків удару.
Обійшлося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.