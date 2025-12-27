Вечером субботы, 27 декабря, в Одессе вспыхнул пожар в результате попадания российского ударного дрона в двухэтажный дом.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

Вражеский БпЛА попал в дом в Одессе

— Вечером в результате вражеской атаки пострадал жилой сектор в Приморском районе Одессы. Ударный беспилотник попал в крышу двухэтажного жилого дома, возник пожар, — написал Кипер.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак отметил, что в результате атаки загорелась крыша, а также выбиты окна.

На месте развернут штаб, где можно будет получить информацию и помощь.

— На месте работают экстренные и коммунальные службы. Информация о пострадавших проверяется, — сообщил Лысак.

О движении беспилотников в сторону Одессы Воздушные силы ВСУ предупредили в 21.05.

Напомним, ночью 26 декабря российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками.

В результате попадания БПЛА на один из инфраструктурных объектов города произошло возгорание. На месте сразу начали ликвидацию последствий удара.

Обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.

