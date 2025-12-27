Россияне атаковали дронами Одессу, есть попадание в двухэтажный дом
Вечером субботы, 27 декабря, в Одессе вспыхнул пожар в результате попадания российского ударного дрона в двухэтажный дом.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
Вражеский БпЛА попал в дом в Одессе
— Вечером в результате вражеской атаки пострадал жилой сектор в Приморском районе Одессы. Ударный беспилотник попал в крышу двухэтажного жилого дома, возник пожар, — написал Кипер.
Он добавил, что информация о пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы.
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак отметил, что в результате атаки загорелась крыша, а также выбиты окна.
На месте развернут штаб, где можно будет получить информацию и помощь.
— На месте работают экстренные и коммунальные службы. Информация о пострадавших проверяется, — сообщил Лысак.
О движении беспилотников в сторону Одессы Воздушные силы ВСУ предупредили в 21.05.
Напомним, ночью 26 декабря российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками.
В результате попадания БПЛА на один из инфраструктурных объектов города произошло возгорание. На месте сразу начали ликвидацию последствий удара.
Обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.