Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Вибухи в Одесі 28 грудня: на місто летять ворожі дрони
Вибух в Одесі пролунав зранку в неділю, 28 грудня.
Вибух в Одесі 28 грудня: які наслідки
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
– В Одесі чутно звуки вибухів. Працює ППО, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Незадовго до вибухів в Одесі Повітряні сили попередили про рух БпЛА у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
Повітряна тривога була оголошена о 08:58. А перший вибух в Одесі пролунав о 09:08.
Нагадаємо, напередодні ввечері 27 грудня в Одесі спалахнула пожежа внаслідок влучання російського ударного дрона у двоповерховий будинок.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 404-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
