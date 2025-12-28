Вибух в Одесі пролунав зранку в неділю, 28 грудня.

Вибух в Одесі 28 грудня: які наслідки

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

– В Одесі чутно звуки вибухів. Працює ППО, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Незадовго до вибухів в Одесі Повітряні сили попередили про рух БпЛА у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Повітряна тривога була оголошена о 08:58. А перший вибух в Одесі пролунав о 09:08.

Нагадаємо, напередодні ввечері 27 грудня в Одесі спалахнула пожежа внаслідок влучання російського ударного дрона у двоповерховий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 404-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

