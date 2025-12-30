Этой ночью в Украине и мире произошли события, которые имеют непосредственное влияние на безопасность и политическую ситуацию.

В Запорожье, Одессе и Днепропетровской области прогремели взрывы. Италия подтвердила продолжение военной поддержки Украины. Также прозвучали заявления о мирном плане США и численности украинской армии.

Между тем антикоррупционные органы сообщили о подозрениях народным депутатам.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Запорожье

Взрывы в Запорожье прогремели утром 30 декабря.

Перед взрывами руководитель ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе применения корректируемых авиабомб по региону.

Впоследствии стало известно, что в результате удара поврежден объект промышленной инфраструктуры, на месте возник пожар.

Взрывной волной также повреждены два многоэтажных дома и четыре частных.

За помощью к медикам с осколочным ранением обратилась 43-летняя женщина.

Атака на Одессу

В течение ночи 30 декабря местные жители в Одессе дважды слышали взрывы.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в течение всей ночи Силы обороны Украины обеспечивали безопасность Одессы, не допустив серьезных последствий от вражеских действий.

Благодаря работе защитников город пережил ночь без чрезвычайных ситуаций.

В результате атаки на Одессу ночью 30 декабря люди не пострадали.

Атака на Днепропетровскую область

Ночью 30 декабря также была вражеская атака на Днепропетровскую область.

По Васильковской общине Синельниковского района армия РФ нанесла удар БпЛА.

Горел частный дом. Пострадала 67-летняя женщина.

Враг нанес удар FPV-дроном и по Никополю.

Защитники неба в течение ночи сбили над областью три беспилотника.

Италия продолжит военную помощь Украине

Правительство Италии согласилось продолжить оказание военной помощи Украине в 2026 году, завершив многомесячные споры внутри коалиции премьер-министра Джорджии Мелони.

Решение было принято во время последнего в этом году заседания Кабинета министров в понедельник, 29 декабря.

По словам источника в правительстве, этот шаг стал возможен несмотря на серьезное внутриполитическое сопротивление и длительные споры между партнерами по коалиции.

С момента полномасштабного вторжения России в 2022 году Италия предоставила Украине не менее €2,5 млрд помощи, в частности системы противовоздушной обороны.

В то же время ультраправая партия Лига и ее лидер Маттео Сальвини в течение нескольких месяцев публично призывали свернуть поддержку Киева, апеллируя к теме коррупционных рисков.

Несмотря на это, Мелони вместе с союзниками из партии Вперед, Италия настояли на сохранении курса на поддержку Украины.

Она подчеркнула, что целью остается достижение справедливого и прочного мира, который будет отвечать интересам как самой Украины, так и ее европейских партнеров.

Пятерым депутатам сообщили о подозрении во взяточничестве

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении пятерым народным депутатам Украины.

По данным следствия, депутаты входили в организованную группу, которая с 2021 года систематически получала неправомерную выгоду за необходимые голосования в Верховной Раде.

Суммы взяток колебались от $2 тыс. до $20 тыс. в зависимости от “эффективности голосований”.

Правоохранители зафиксировали получение одним из депутатов не менее $145 тыс. с последующим распределением средств между другими участниками схемы.

Всем подозреваемым уже вручили ходатайства об избрании мер пресечения.

Мирный план США и численность ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мирный план, предложенный США, не предусматривает никаких ограничений для Украины в вопросе мобилизации.

По его словам, численность Вооруженных сил Украины на уровне 800 тыс. военных в мирное время является достаточной для обеспечения безопасности государства и сохранения мобилизационных возможностей.

Он отметил, что ранее обсуждался вариант сокращения армии до 600 тыс. человек, однако показатель в 800 тыс. является приемлемым для Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 406 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.