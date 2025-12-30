Унаслідок російської атаки на Чернігівську область уночі проти 30 грудня пошкоджено важливий енергетичний об’єкт.

Про це повідомили Чернігівобленерго та начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Атака на Чернігівську область 30 грудня: що відомо

За даними ОВА, вночі російські ударні безпілотники типу Герань атакували енергетичні об’єкти в Чернігівському та Ніжинському районах.

Зараз дивляться

Частину дронів силам ППО вдалося збити, однак зафіксовано і влучання.

Унаслідок ударів без електропостачання залишилася значна частина абонентів.

Енергетики стануть до відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

Крім того, пізно ввечері Герані влучили у будівлю старостату в одному із сіл Новгород-Сіверської громади. Адміністративна будівля зазнала пошкоджень.

Загалом за минулу добу на Чернігівщині зафіксовано 27 обстрілів та 67 вибухів, повідомив В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо, що зранку 30 грудня пролунали вибухи в Запоріжжі.

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, на місці виникла пожежа.

Вибуховою хвилею також пошкоджено житлові будинки поблизу.

За попередніми даними, одна людина звернулася по медичну допомогу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.