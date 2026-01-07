Во время ночной атаки на Украину российские войска применили баллистическую ракету и ударные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 7 января: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 6 января.

Российские войска нанесли удар одной баллистической ракетой Искандер-М из района Таганрога (РФ), а также атаковали беспилотниками из направлений Приморско-Ахтарска, Орла (РФ), Гвардейского — с временно оккупированной территории АР Крым и Донецка — с временно оккупированной территории Украины.

В общей сложности противник применил 95 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, около 60 из них составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 7 января силами противовоздушной обороны сбита и подавлена одна баллистическая ракета и 81 вражеский БПЛА на Севере, в Центре и на Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных беспилотников в восьми локациях, а также падение обломков сбитых воздушных целей в пяти локациях.

В частности, в ночь на 7 января российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками.

В результате обстрела повреждены жилые дома и учебные заведения, зафиксированы пожары и уничтожены автомобили.

По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них двое детей.

По данным Воздушных сил, воздушная атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 414-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.