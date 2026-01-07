Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували балістичну ракету та ударні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 7 січня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 6 січня.

Російські війська завдали удару однією балістичною ракетою Іскандер-М з району Таганрога (РФ), а також атакували безпілотниками з напрямків Приморсько-Ахтарська, Орла (РФ), Гвардійського — з тимчасово окупованої території АР Крим та Донецька — з тимчасово окупованої території України.

Загалом противник застосував 95 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, близько 60 із них становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 7 січня силами протиповітряної оборони збито та подавлено одну балістичну ракету і 81 ворожий БпЛА на Півночі, у Центрі та на Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих повітряних цілей на п’яти локаціях.

Зокрема у ніч проти 7 січня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади, зафіксовані пожежі й знищені автомобілі.

За попередніми даними, постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.

За даними Повітряних сил, повітряна атака досі триває – у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 414-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.