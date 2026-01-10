У Києві запроваджували аварійне відключення електроенергії. Зупинялася робота систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.

Чому запроваджували аварійні відключення світла у Києві

Оновлено о 13:00. У Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням, повідомило Міністерство енергетики України.

Там зазначили, що продовжують діяти екстрені відключення світла у лівобережних районах Київської області, зокрема, у Бориспільському та Броварському. Інші райони поступово повертаються до графіків відключень.

Зараз дивляться

– Дякуємо нашим героям енергетикам, що повертають світло та тепло в оселі українців! Дякуємо споживачам за терпіння та розуміння усієї складності ситуації! Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією, – йдеться у повідомленні.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що була проблема на одній з ланок енергосистеми, тому в столиці застосовували екстрені відключення електрики за командою НЕК Укренерго.

За його словами, наразі фахівці вже розв’язали проблему, тому відновлюється загальне живлення.

Як зазначив Ткаченко, це дасть можливість зняти екстрені відключення електрики та повернутися до відключень за графіками. Проте там, де триває робота над ліквідацією наслідків ворожих атак, все ще залишаться обмеження.

Водночас начальник КМВА наголосив, що зараз всі сили дійсно направлені на відновлення спроможності систем.

Відключення світла у Києві: яка ситуація з постачанням тепла

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко додала, що триває відновлення над відновленням енергопостачання для жителів столиці та Київської області.

Станом на зараз, систему теплопостачання запущено. За словами Свириденко, теплогенерувальні об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повне подання тепла очікується вже сьогодні.

Проте ситуація з електроенергією залишається складнішою. Як пояснила Свириденко, правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. Але на лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення.

За її словами, енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Прем’єр-міністерка закликає ощадливо споживати електроенергію в час відновлення енергосистеми після обстрілів.

– Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генерувальними компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку, – стверджує вона.

Перехід на планові графіки електропостачання у Києві очікується до кінця дня.

Водночас у Київській області тривають відновлювальні роботи. Уже відновлено енергопостачання для 275 тис. домівок. Як зазначила Свириденко, очікується, що люди отримають світло в оселях вже до кінця цієї доби.

Аварійне відключення світла у Києві 10 січня

За командою НЕК Укренерго, запроваджувалося аварійне відключення електроенергії у Києві. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) вдень у суботу, 10 січня.

Зазначалося, що у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту. Енергетики проводили відновлювальні роботи.

У КМДА додавали, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі та аварійні відключення світла у Києві тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах.

Повідомлялося, що комунальне підприємство Київпастранс запустив дублювальні автобусні маршрути.

Зокрема, замість Борщагівського швидкісного трамвая організовувався автобусний маршрут № 3-Т, який прямує від вулиці Старовокзальна до Кільцевої дороги.

9 січня в Києві з систем зливали воду після масового ракетно-дронового обстрілу з боку Росії. Однак у КМДА стверджували, що це не означає тривалу відсутність тепла.