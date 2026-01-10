Серія вибухів у Харкові прогриміла вдень у суботу, 10 січня. Російські війська завдали удару по місту.

Вибухи у Харкові вдень 10 січня: наслідки

Інформацію про те, що ворог завдав удар по Слобідському району Харкова, підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наслідки влучання уточнюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Зараз дивляться

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району.

За його словами, також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі. Всі наслідки уточнюються.

10 січня внаслідок атаки Росії на Слов’янськ Донецької області постраждали семеро людей. Війська РФ скинули на місто керовану бомбу потужністю 250 кг, яка завдала удару по приватному подвір’ю.

Крім цього, 10 січня постраждала жінка після обстрілу Новоукраїнки Запорізької області. Через атаку пошкоджено житловий будинок вибуховою хвилею та уламками, а також зруйновані будівлі.