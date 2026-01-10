Взрывы в Воронеже 10 января: город атаковали беспилотники
- В Воронеже вечером 10 января прогремело не менее 20 взрывов во время попыток ПВО РФ сбивать беспилотники.
- В течение более часа над городом фиксировали работу ПВО, гул двигателей и дымовую завесу, которую было видно из разных районов.
Взрывы в Воронеже РФ прогремели вечером 10 января. Российские силы ПВО пытались сбивать беспилотники.
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрывы в Воронеже 10 января: что известно
Жители разных районов города слышали не менее 20 громких взрывов.
Громкие хлопки, гул двигателей и работа ПВО продолжались более часа, над городом появился дымовой занавес, который был виден из разных точек.
Жители Воронежа писали о серии взрывов с короткими паузами между ними.
Напомним, в ночь на 10 января Волгоградскую область России атаковали дроны, в результате чего вспыхнул пожар на нефтебазе Жутовская.
Эта атака стала частью серии ударов по территории РФ в течение одной ночи.
В частности, в Краснодарском крае объявляли ракетную и дронную угрозу, местные жители также сообщали о взрывах.
По предварительным данным, целью мог стать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.
Волгоградская область регулярно подвергается ударам дронов.
В конце декабря беспилотники уже поразили НПЗ Лукойл-Волгограднафтопереработка, что привело к масштабному пожару.