Взрывы в Воронеже РФ прогремели вечером 10 января. Российские силы ПВО пытались сбивать беспилотники.

Об этом сообщают российские СМИ.

Взрывы в Воронеже 10 января: что известно

Жители разных районов города слышали не менее 20 громких взрывов.

Громкие хлопки, гул двигателей и работа ПВО продолжались более часа, над городом появился дымовой занавес, который был виден из разных точек.

Жители Воронежа писали о серии взрывов с короткими паузами между ними.

Напомним, в ночь на 10 января Волгоградскую область России атаковали дроны, в результате чего вспыхнул пожар на нефтебазе Жутовская.

Эта атака стала частью серии ударов по территории РФ в течение одной ночи.

В частности, в Краснодарском крае объявляли ракетную и дронную угрозу, местные жители также сообщали о взрывах.

По предварительным данным, целью мог стать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

Волгоградская область регулярно подвергается ударам дронов.

В конце декабря беспилотники уже поразили НПЗ Лукойл-Волгограднафтопереработка, что привело к масштабному пожару.