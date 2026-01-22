Уночі проти 22 січня (з 18:00 21 січня) Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 22 січня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну противник застосував 94 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Близько 55 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 22 січня протиповітряною обороною збито або приглушено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих дронів (уламків) — на чотирьох локаціях.

Зокрема, уночі 22 січня російські війська атакували Одеський район ударними безпілотниками.

Як зазначили в ОВА, ворожий безпілотник влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку без подальшої детонації. Унаслідок удару пошкоджено фасад і вікна будівлі, а також припарковані поруч автомобілі. Із багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед яких вісім дітей.

За даними Повітряних сил, атака триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

