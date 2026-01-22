На конец прошедших суток на фронте произошло 140 боевых столкновений. Вечером 21 января в Харькове были слышны звуки взрывов – в Воздушных силах предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.

Взрывы в Харькове

Вчера вечером в Харькове прогремели взрывы. Перед этим командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о запуске врагом управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

О возможных последствиях взрывов в Харькове пока не сообщалось.

Атака на Херсон

Вчера, 21 января, после 21:00 вражеский дрон типа Молния попал в многоэтажку в Центральном районе Херсона. Поранены была 72-летняя жительница Херсона, которая в этот момент находилась в квартире. У женщины контузия, минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Шмыгаль о жестких графиках отключений для Киева

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергосистеме остается крайне сложной. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения.

— Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам, — сообщил министр.

Сегодня ночью начали подавать тепло в дома, которые в результате обстрелов дважды оставались без отопления — 9 и 20 января. На данный момент таких домов 3260, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Чтобы тепло дошло до домов киевлян, потребуется ориентировочно сутки. Водоснабжение восстановлено всем потребителям столицы, — подчеркнул он.

Сформировали основу соглашения по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сформировали основу для будущего соглашения по Гренландии. Благодаря этим договоренностям, Трамп не планирует вводить пошлины для европейских стран.

– Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если его реализуют, будет замечательным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО, – написал Трамп.

Также продолжаются обсуждения по поводу Золотого купола – системы противоракетной обороны США, которая должна покрыть также и Гренландию.

Трамп подпишет соглашение о создании Совета мира

В четверг президент США Дональд Трамп проведет церемонию подписания соглашения о создании Совета мира в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

На данный момент более 20 стран согласились присоединиться к Совету мира, но ни один из основных европейских союзников США еще не взял на себя обязательства, а некоторые вообще отказались.

Специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что около 25 стран приняли приглашение присоединиться к совету.

– Я думаю, что Совет мира будет самым престижным советом за всю историю, и он выполнит много работы, которую должна была бы выполнить Организация Объединенных Наций, – заявил Трамп.

Россия готовит новые удары по энергетике

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по безопасности ОБСЕ сообщил, что Россия готовит дальнейшие удары по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины, передает Укринформ.

– У нас есть достаточно информации о подготовке к дальнейшим российским ударам по нашему энергетическому сектору и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные электростанции, – сказал Ростислав Палагусинец.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

