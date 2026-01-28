Ночью россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, пострадали два человека.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Ракетная атака на Кривой Рог 28 января: что известно

По словам Александра Вилкула, россияне ударили по городу баллистикой. Значительные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры и несколько автомобилей.

Ранения получили 51-летняя женщина и 60-летний мужчина. Женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована, мужчине оказана помощь на месте.

В результате российского ракетного удара произошло аварийное отключение нескольких крупных котельных и в результате гидроудара — несколько крупных порывов на магистралях. На данный момент без отопления осталось около 700 домов. Специалисты уже работают над восстановлением.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

Вечером 26 января прогремели взрывы в Кривом Роге. Враг атаковал город беспилотниками, зафиксировано попадание в многоэтажку в Терновском районе.

Вечером 22 января россияне атаковали Кривой Рог дронами Шахед. Под вражескими ударами оказался сектор жилой застройки и объекты инфраструктуры. Это была самая длительная атака с начала полномасштабной войны. В результате атаки на Кривой Рог ранены 13 человек, среди них – четверо детей 1,5, 2, 8 и 10 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

