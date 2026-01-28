Ракетный удар по Кривому Рогу: около 700 домов без отопления, есть пострадавшие
- Россияне нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой.
- Пострадали 51-летняя женщина и 60-летний мужчина.
- Поврежден объект гражданской инфраструктуры и автомобиль, без отопления остались около 700 домов.
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, пострадали два человека.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Ракетная атака на Кривой Рог 28 января: что известно
По словам Александра Вилкула, россияне ударили по городу баллистикой. Значительные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры и несколько автомобилей.
Ранения получили 51-летняя женщина и 60-летний мужчина. Женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована, мужчине оказана помощь на месте.
В результате российского ракетного удара произошло аварийное отключение нескольких крупных котельных и в результате гидроудара — несколько крупных порывов на магистралях. На данный момент без отопления осталось около 700 домов. Специалисты уже работают над восстановлением.
В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.
Вечером 26 января прогремели взрывы в Кривом Роге. Враг атаковал город беспилотниками, зафиксировано попадание в многоэтажку в Терновском районе.
Вечером 22 января россияне атаковали Кривой Рог дронами Шахед. Под вражескими ударами оказался сектор жилой застройки и объекты инфраструктуры. Это была самая длительная атака с начала полномасштабной войны. В результате атаки на Кривой Рог ранены 13 человек, среди них – четверо детей 1,5, 2, 8 и 10 лет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.