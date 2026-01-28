Вночі росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждало дві людини.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Ракетна атака на Кривий Ріг 28 січня: що відомо

За словами Олександра Вілкула, росіяни вдарили по місту балістикою. Значних пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури та декілька автомобілів.

Поранення дістали 51-річна жінка та 60-річний чоловік. Жінка у стані середньої тяжкості госпіталізована, чоловікові надано допомогу на місці.

Внаслідок російського ракетного удару сталося аварійне відключення кількох великих котелень та внаслідок гідроудару — кілька великих поривів на магістралях. На даний момент без опалення залишилося близько 700 будинків. Фахівці вже працюють над відновленням.

У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють.

Ввечері 26 січня пролунали вибухи у Кривому Розі. Ворог атакував місто безпілотниками, зафіксовано влучання у багатоповерхівку в Тернівському районі.

Увечері 22 січня росіяни атакували Кривий Ріг дронами Шахед. Під ворожими ударами опинився сектор житлової забудови та об’єкти інфраструктури. То була найдовша атака з початку повномасштабної війни. Внаслідок атаки на Кривий ріг поранено 13 людей, серед них – четверо дітей 1,5, 2, 8 та 10 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

