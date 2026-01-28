Ракетний удар по Кривому Рогу: близько 700 будинків без опалення, є постраждалі
- Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою.
- Постраждали 51-річна жінка та 60-річний чоловік.
- Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та авто, без опалення залишилися близько 700 будинків.
Вночі росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждало дві людини.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Ракетна атака на Кривий Ріг 28 січня: що відомо
За словами Олександра Вілкула, росіяни вдарили по місту балістикою. Значних пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури та декілька автомобілів.
Поранення дістали 51-річна жінка та 60-річний чоловік. Жінка у стані середньої тяжкості госпіталізована, чоловікові надано допомогу на місці.
Внаслідок російського ракетного удару сталося аварійне відключення кількох великих котелень та внаслідок гідроудару — кілька великих поривів на магістралях. На даний момент без опалення залишилося близько 700 будинків. Фахівці вже працюють над відновленням.
У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють.
Ввечері 26 січня пролунали вибухи у Кривому Розі. Ворог атакував місто безпілотниками, зафіксовано влучання у багатоповерхівку в Тернівському районі.
Увечері 22 січня росіяни атакували Кривий Ріг дронами Шахед. Під ворожими ударами опинився сектор житлової забудови та об’єкти інфраструктури. То була найдовша атака з початку повномасштабної війни. Внаслідок атаки на Кривий ріг поранено 13 людей, серед них – четверо дітей 1,5, 2, 8 та 10 років.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.