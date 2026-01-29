В Уманському районі Черкащини 28 січня військовослужбовці ТЦК проводили заходи оповіщення. У певний момент до військових підійшов агресивний чоловік та завдав удару ножем у шию одному із військовослужбовців.

Про це повідомляють у Черкаському обласному ТЦК.

На щастя, ніж не зачепив сонної артерії.

Зараз дивляться

Напад на військового ТЦК на Черкащині

Інші військовослужбовці ТЦК затримали нападника та передали його правоохоронним органам. Пораненого військовослужбовця оперативно доправили до лікарні.

У Черкаському обласному ТЦК вважають, що даний інцидент — це чергове підтвердження впливу російської пропаганди на українців, адже ворог намагається посіяти розбрат і внутрішній розкол у суспільстві.

Також у ТЦК розповіли, що військовий, якого поранили, на війні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ. Чоловік 24 лютого 2022 року виїхав на допомогу комбригу та вже о 10:00 вступив у бій.

Під Ягідним на Чернігівщині його група зайшла у тил росіян та знищила їхню техніку й живу силу та повернула додому тіла полеглих воїнів ЗСУ. Далі у військового були важкі бої на Донеччині, він двічі дістав поранення.

Після поранень та травм військовий продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області.

На Львівщині 14 січня зранку у селищі Рудно чоловік із салону автомобіля Volkswagen Passat кілька разів вистрілив у мікроавтобус Volkswagen військовослужбовців районного ТЦК, які проводили заходи з оповіщення. Чоловік зник з місця події, але згодом його особу встановили.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.