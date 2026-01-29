Служба безпеки України викрила та затримала російського інформатора, який готував передачу даних для повітряного удару РФ по українських підрозділах, що займаються застосуванням морських безпілотників.

СБУ затримала російського інформатора

Операцію провела військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ та командувача Військово-Морських Сил.

У результаті спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спеціального призначення ВМС ЗСУ, який співпрацював з ворогом та передавав розвіддані російській стороні.

Слідство встановило, що фігурант мав намір передати своєму куратору інформацію про місця базування військових, які керують морськими дронами, координати зберігання безпілотних катерів, а також маршрути їх пересування.

Основними цілями російської сторони були морські дрони СБУ та ГУР МО, відомі під кодовими назвами Sea Baby та Magura.

– Співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки рф. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності, – йдеться у повідомленні.

За матеріалами провадження, військовий потрапив у поле зору російських спецслужб через коло знайомих, з якими ділився деталями службової діяльності.

Одну з таких осіб противник використав як “зв’язкову” для збору закритої інформації.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, на якому зберігалися секретні дані та через який він підтримував зв’язок із посередницею.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ – несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Також розглядається можливість додаткової правової кваліфікації його дій.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Триває розслідування з метою притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Спецоперацію проведено за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, не задовго до цого Служба безпеки України затримала на Одещині агента ФСБ, який допомагав росіянам знищувати об’єкти Сил оборони та отримав завдання на диверсію.

Джерело : СБУ

