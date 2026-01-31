В Сумской области ночью спасатели ликвидировали пожары, вызванные российскими обстрелами.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Ночные обстрелы Сумщины

Так, в Шосткинской общине в результате российского обстрела загорелись хозяйственные постройки и дома людей.

Сейчас смотрят

В Конотопской общине враг ударил по нежилому помещению, которое загорелось.

Информации о пострадавших в результате вражеских ударов не поступало. Все пожары потушили.

За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано почти 30 обстрелов по 17 населенным пунктам. В Юнаковской общине в результате атаки FPV-дрона погибла 27-летняя женщина, в Великописаревской общине ранения получила 63-летняя женщина, сообщил Олег Григоров, председатель Сумской ОВА.

23 декабря стало известно, что около 100 российских военных вошли в село Грабовское в Сумской области и пытаются продвинуться в сторону Рясного.

24 декабря сообщалось, что россияне закрепились в южной части Грабовского, однако дальнейшее продвижение не фиксировалось.

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия предоставила список людей, которых оккупанты принудительно вывезли из села Грабовское.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 438-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.