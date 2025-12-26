Страна-агрессор Россия предоставила список людей, которых оккупанты принудительно вывезли из села Грабовское в Сумской области.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода.

Вывоз жителей села Грабовское: что с ними сейчас

– Я получил список граждан Украины, находящихся на территории РФ. Меня проинформировали, в каких условиях они находятся. Мне даже сбросили фотографии, видео общения с ними о том, есть ли у них какие-либо претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями проживания, — отметил Лубинец.

По его словам, речь идет о 52 людях, и детей в переданном списке нет. Оккупанты называют вывоз украинских граждан “эвакуацией”.

В настоящее время эти люди находятся в одном из прифронтовых регионов РФ “в роли гражданских”.

По словам Лубинца, сейчас проходят переговоры по возвращению этих граждан на территорию Украины.

– Нам официально ответили, что относительно них нет никаких ограничений. Я срочно обратился к Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ – Ред.), чтобы их физически вернули на территорию Украины, – заявил он.

Лубинец убежден, что для возвращения этих людей РФ будет выдвигать какие-то условия, поскольку агрессор не способен на гуманитарные шаги.

Вывоз более 50 человек из Грабовского: что известно

Недавно российские войска пересекли государственную границу Украины и принудительно вывезли более 50 жителей села Грабовское в Сумской области. Большинство из этих людей – мужчины и женщины старшего возраста, одной из них 89 лет.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты похитили 52 гражданских из села Грабовское, а также взяли в плен 13 украинских военных.

В ВСУ отмечали, что такие действия врага похожи на провокацию локального направления. В общей сложности в село зашли около 100 российских окупантов.

Источник : Радио Свобода

