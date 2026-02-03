Уночі 3 лютого пролунали потужні вибухи у Києві. Зафіксовані удари балістикою, є пошкодження багатоповерхівок.

Вибухи у Києві 3 лютого: які наслідки

За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка, ворог атакує столицю балістичними ракетами.

– Росіяни вирішили в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару. Наразі надходять відомості про пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, закладу освіти в Дніпровському районі – внаслідок атаки, – написав він.

Ткаченко додав, що є повідомлення з Деснянського району про пошкодження господарської забудови.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони.

За його словами, у Дарницькому районі є влучання в нежитлову забудову. У Дніпровському – загоряння в приміщенні дитсадка.

Перед вибухами у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Нагадаємо, цієї ночі пролунали вибухи у Харкові. Росіяни завдали по місту комбінованого удару із застосуванням безпілотників та ракет.

