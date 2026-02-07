Вибухи в Одесі пролунали пізно ввечері 7 лютого. У місті працює ППО по російських дронах.

Вибухи в Одесі 7 лютого: які наслідки

– В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях, – зазначив глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Про роботу сил протиповітряної оборони заявляв очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

– Працює ППО. Прошу всіх перебувати в безпечних місцях.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ/Овідіополь та на Одесу.

На Одещині о 23:22 була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вночі 4 лютого росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки було пошкоджено понад 20 житлових будинків, дитячі садки та школа.

Ворожі дрони влучили по цивільній та промисловій інфраструктурі у трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському.

Постраждали багатоквартирні будинки та приватний сектор.

Постраждало п’ятеро людей, стан усіх був задовільним.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1445-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

