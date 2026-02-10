Уночі проти 10 лютого (із 18:00 9 лютого) Росія здійснила чергову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники різних типів.

Під ударом опинилися північні, південні та східні регіони країни.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зараз дивляться

Нічна атака на Україну 10 лютого: що відомо

За даними військових, під час нічної атаки на Україну противник застосував 125 ударних БпЛА, зокрема типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Запуски здійснювалися з території РФ — з районів Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово та Міллерово.

Близько 80 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 10 лютого протиповітряною обороною збито або приглушено 110 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання 13 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків ще на двох.

Зокрема, уночі ворог атакував Одеську область, поціливши по об’єкту енергетичної інфраструктури на півдні регіону.

Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують рятувальники. Також пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Через обстріл частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Також уночі проти 10 лютого російські війська атакували Вільнянськ Запорізької області ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Поранення дістали дві жінки, чоловік та хлопчик віком до двох років.

За даними Повітряних сил, атака досі триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.