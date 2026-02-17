В ночь на 17 февраля (с 18:00 16 февраля) РФ атаковала Украину ракетами и дронами, запустив 425 воздушных целей.

Ночная атака на Украину 17 февраля: что известно

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области и ВОТ Крыма, 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря, 4 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской области.

Также противник запустил из воздушного пространства ВОТ Донецкой области управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 396 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово (территория РФ), ВОТ АР Крыма. Около 250 из них – Шахеды.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушные цели:

20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;

4 крылатых ракеты Искандер-К;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

367 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых воздушных целей (обломки) на 8 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

