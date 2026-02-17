Взрывы в Бурштыне: город атаковали крылатые ракеты
Взрывы в Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели утром 17 февраля, когда над регионом объявили ракетную опасность.
Об взрывах в Бурштыне сообщили СМИ.
Взрывы в Бурштыне 17 февраля: что известно
Перед тем как в городе прогремели взрывы, глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук предупредила о ракетной угрозе в регионе.
– Вражеские ракеты в воздушном пространстве области! Перейдите в безопасное место! – сообщила она.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ заявили, что ракета пролетела мимо Бурштына в западном направлении.
После этого жители города сообщили о серии взрывов.
На данный момент официальных комментариев от местных властей о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Информация уточняется.
Напомним, в Бурштыне расположена Бурштынская ТЭС, которая недавно уже была мишенью российских атак.
7 февраля Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под удар попали, в частности, Бурштынская и Добротвирская ТЭС, что подтвердил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Из-за значительных повреждений объектов энергосистемы Укрэнерго было вынуждено запросить аварийную помощь в Польше, а атомные электростанции временно снижали мощность генерации.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.