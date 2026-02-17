Вибухи у Бурштині Івано-франківської області прогриміли зранку 17 лютого, коли над регіоном оголосили ракетну небезпеку.

Про вибухи у Бурштині повідомили ЗМІ.

Вибухи у Бурштині 17 лютого: що відомо

Перед тим як у місті пролунали вибухи, очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук попередила про ракетну загрозу в регіоні.

– Ворожі ракети в повітряному просторі області! Перейдіть у безпечне місце! – повідомила вона.

Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили, що ракета пролітала повз Бурштин у західному напрямку.

Після цього мешканці міста повідомили про серію вибухів.

Станом на цей момент офіційних коментарів від місцевої влади щодо можливих руйнувань чи постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Бурштині розташована Бурштинська ТЕС, яка нещодавно вже була мішенню російських атак.

7 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили, зокрема, Бурштинська та Добротвірська ТЕС, що підтвердив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Через значні пошкодження об’єктів енергосистеми Укренерго було змушене запитати аварійну допомогу в Польщі, а атомні електростанції тимчасово знижували потужність генерації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

