Вранці 19 лютого на дорозі в селищі Ставище Білоцерківського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Jeep та шкільного автобуса.

Про це повідомили рятувальники ДСНС.

ДТП зі шкільним автобусом на Київщині

Так, на лінію 101 о 07:53 надійшло повідомлення про ДТП за участю легкового автомобіля Jeep та шкільного автобуса.

Внаслідок ДТП у легковику постраждала одна людина — її госпіталізували. Ще одну людину затисло в цій автівці. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували постраждалу особу та передали медикам швидкої.

На момент ДТП, в автобусі перебували 19 дітей та шестеро дорослих. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 10 лютого на Кільцевій дорозі Києва сталася ДТП за участі маршрутного автобусу та вантажівки. Попередньо встановлено, що 59-річний водій вантажівки Volvo не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з маршруткою Богдан, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок аварії 65-річний водій маршрутки, а також троє пасажирок — 41, 44 та 49 років, дістали тілесні ушкодження.

Джерело : ДСНС

