Сегодня на рассвете российские войска нанесли авиаудар по одному из частных секторов города Сумы. К сожалению, есть раненые.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Авиаудар по Сумам ночью 21 февраля: что известно

Взрывы в Сумах прогремели около 4 часов утра. В результате вражеского удара полностью разрушены два жилых дома, по меньшей мере десять повреждены. Также уничтожен автомобиль и повреждена газовая труба.

По данным полиции, в результате вражеского авиаудара ранены три человека: двое детей в возрасте 5 и 17 лет, а также 87-летняя женщина. Женщину доставили в больницу.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеского авиаудара по Сумам.

По факту вражеского удара начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, что 13 февраля российские дроны атаковали детскую больницу в Сумах. К счастью, дети и медицинский персонал находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших. В результате атаки дронов были разбиты десятки окон в здании больницы.

5 февраля ночью российский ударный дрон типа Герань-2 ударил во двор многоквартирного дома в Заречном районе Сум. В результате атаки дрона выбито более 50 окон в многоэтажке, также повреждены автомобили. Пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1459-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

