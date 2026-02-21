Сьогодні на світанку російські війська завдали авіаудару по одному з приватних секторів міста Суми. На жаль, є поранні.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Авіаудар по Сумах вночі 21 лютого: що відомо

Вибухи у Сумах пролунали близько 4 години ранку. Внаслідок ворожого удару повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше десять пошкоджено. Також знищено автівку та пошкоджено газову трубу.

За даними поліції, внаслідок ворожого авіаудару поранено трьох людей: двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 87-річну жінку. Жінку доправили у лікарню.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого авіаудару по Сумах.

За фактом ворожого удару розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, що 13 лютого російські дрони атакували дитячу лікарню у Сумах. На щастя, діти та медичний персонал перебували в укритті, тому минулося без постраждалих. Внаслідок атаки дронів побило десятки вікон у будівлі лікарні.

5 лютого вночі російський ударний дрон типу Герань-2 вдарив у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум. Унаслідок атаки дрона вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, також пошкоджено автомобілі. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

