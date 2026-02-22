Задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта во Львове.

Теракт в центре Львова: задержанной сообщено о подозрении

После теракта во Львове была задержана 33-летняя жительница Костополя Ровенской области. В настоящее время ей сообщено о подозрениях в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

— Подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанной теракта, который унес жизнь 23-летней полицейской и привел к ранению еще более 20 человек, — отметил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Маркив.

В настоящее время с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания и пребывания проведены обыски. Изъяты доказательства противоправной деятельности.

Все неотложные следственные действия осуществляются при участии прокуроров, которые координируют ход расследования.

Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в ночь на 22 февраля произошел теракт во Львове. Как сообщили в Национальной полиции Украины, при исполнении служебных обязанностей погибла 23-летняя патрульная Виктория Шпилька.

Также пострадали еще около 25 человек, среди которых есть коллеги погибшей.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования теракта во Львове правоохранители задержали несколько человек. В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что есть все основания считать, что преступление было совершено по заказу России.

Источник : Офіс генпрокурора

