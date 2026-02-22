Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові.

Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру

Після теракту у Львові було затримано 33-річну мешканку Костополя Рівненської області. Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

– Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб, — зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.

Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у ніч на 22 лютого стався теракт у Львові. Як повідомили у Національній поліції України, під час виконання службових обов’язків загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька.

Також постраждали ще близько 25 осіб, серед яких є колеги загиблої.

Раніше повідомлялось, що у рамках розслідування теракту у Львові правоохоронці затримали кількох осіб. У свою чергу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, зауважив, що є всі підстави вважати, що злочин виконали на замовлення Росії.

Джерело : Офіс генпрокурора

