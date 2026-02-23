Вибухи у Запоріжжі прогриміла під ранок 23 лютого під час атаки російських БпЛА.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 23 лютого: що відомо

За словами очільника ОВА, російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами.

Зараз дивляться

Унаслідок ворожого удару пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури міста.

Наразі відомо, що під час вибухів у Запоріжжі загинув 33-річний чоловік.

Ще один чоловік, 45 років, дістав поранення.

Постраждалому надають усю необхідну медичну допомогу.

Наразі остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 23 лютого вславлюються. Триває ліквідація наслідків удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1461-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.