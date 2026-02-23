Вибухи у Запоріжжі: пошкоджено промисловий об’єкт, загинув чоловік
Вибухи у Запоріжжі прогриміла під ранок 23 лютого під час атаки російських БпЛА.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя 23 лютого: що відомо
За словами очільника ОВА, російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами.
Унаслідок ворожого удару пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури міста.
Наразі відомо, що під час вибухів у Запоріжжі загинув 33-річний чоловік.
Ще один чоловік, 45 років, дістав поранення.
Постраждалому надають усю необхідну медичну допомогу.
Наразі остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 23 лютого вславлюються. Триває ліквідація наслідків удару.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1461-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.