В Харькове задержали 16-летнего подростка за попытку устроить теракт в местной многоэтажке и взорвать сотрудников полиции.

Об этом сообщает СБУ.

Попытка теракта в Харькове: что известно

Отмечается, что несовершеннолетний агент российской военной разведки (ГРУ) собственноручно собирал самодельное взрывное устройство (СВУ), которое должен был заложить в квартире многоэтажного дома.

Сейчас смотрят

После этого россияне планировали организовать фейковый вызов на 102, чтобы заманить полицейский патруль на место запланированного теракта и взорвать правоохранителей.

Агента РФ задержали в номере отеля, где он как раз заканчивал изготовление взрывного устройства.

– Российское ГРУ завербовало несовершеннолетнего одессита, когда он искал легкие заработки в телеграм-канале. В обмен на обещания быстрых подработок он прибыл в Харьков, где получил от куратора из РФ координаты тайника, из которого достал 4 кг взрывчатки, мобильный телефон и другие комплектующие для СВУ, – говорится в сообщении.

По данным СБУ, агент отнес свой пакет в гостиничный номер, чтобы собрать самодельную бомбу по инструкции от российского работника спецслужб.

После завершения подготовки фигурант должен был получить локацию квартиры и ключи от ГРУ РФ, чтобы установить взрывное устройство и мобильный телефон с удаленным доступом.

После обысков у задержанного изъяли СВУ и смартфон с доказательствами.

Ему сообщили о подозрении в подготовке к террористическому акту, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

За это несовершеннолетнему грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Напомним, МВД и СБУ предлагают ограничить Telegram из-за терактов в Украине.

Ранее сообщалось, что 23-летняя полицейская погибла и еще ориентировочно 25 человек, среди которых есть правоохранители, пострадали во время теракта во Львове ночью 22 февраля.

А 23 февраля в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.