Планировал взорвать полицейских: в Харькове 16-летний агент РФ готовил теракт
- СБУ и Нацполиция сорвали теракт в центре Харькова, задержав 16-летнего агента ГРУ РФ.
- Подросток собирал самодельное взрывное устройство для подрыва полиции через фейковый вызов на 102.
- Российская разведка вербовала несовершеннолетних через Telegram, используя схему легких заработков для организации терактов в Украине.
В Харькове задержали 16-летнего подростка за попытку устроить теракт в местной многоэтажке и взорвать сотрудников полиции.
Об этом сообщает СБУ.
Попытка теракта в Харькове: что известно
Отмечается, что несовершеннолетний агент российской военной разведки (ГРУ) собственноручно собирал самодельное взрывное устройство (СВУ), которое должен был заложить в квартире многоэтажного дома.
После этого россияне планировали организовать фейковый вызов на 102, чтобы заманить полицейский патруль на место запланированного теракта и взорвать правоохранителей.
Агента РФ задержали в номере отеля, где он как раз заканчивал изготовление взрывного устройства.
– Российское ГРУ завербовало несовершеннолетнего одессита, когда он искал легкие заработки в телеграм-канале. В обмен на обещания быстрых подработок он прибыл в Харьков, где получил от куратора из РФ координаты тайника, из которого достал 4 кг взрывчатки, мобильный телефон и другие комплектующие для СВУ, – говорится в сообщении.
По данным СБУ, агент отнес свой пакет в гостиничный номер, чтобы собрать самодельную бомбу по инструкции от российского работника спецслужб.
После завершения подготовки фигурант должен был получить локацию квартиры и ключи от ГРУ РФ, чтобы установить взрывное устройство и мобильный телефон с удаленным доступом.
После обысков у задержанного изъяли СВУ и смартфон с доказательствами.
Ему сообщили о подозрении в подготовке к террористическому акту, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).
За это несовершеннолетнему грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.
Напомним, МВД и СБУ предлагают ограничить Telegram из-за терактов в Украине.
Ранее сообщалось, что 23-летняя полицейская погибла и еще ориентировочно 25 человек, среди которых есть правоохранители, пострадали во время теракта во Львове ночью 22 февраля.
А 23 февраля в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции.