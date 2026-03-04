У лікарні помер 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський, який постраждав під час теракту у Львові 22 лютого.

Про це 4 березня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Помер Йосиф Павлинський, постраждалий під час теракту у Львові

За словами Садового, Йосиф Павлинський прибув разом з іншими службами після першого вибуху у Львові.

Зараз дивляться

Він допомагав правоохоронцям та рятувальникам відтісняти людей і створювати безпечний периметр навколо місця події.

Саме в цей момент стався другий вибух, унаслідок якого військовий дістав важкі поранення.

Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Павлинський Йосиф був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишилися дружина та маленька донька.

Теракт у Львові 22 лютого: що відомо

Нагадаємо, що теракт у Львові стався вночі проти 22 лютого на вулиці Данилишина.

Близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину. Коли на місце події прибув перший екіпаж патрульної поліції, пролунав потужний вибух.

Згодом, коли на місце приїхав другий екіпаж правоохоронців, стався ще один вибух.

Унаслідок атаки загинула 23-річна патрульна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще приблизно 25 людей дістали поранення, серед них були правоохоронці та цивільні.

Вибухами було пошкоджено службовий патрульний автомобіль поліції, цивільний транспорт та будівлі поруч.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом терористичного акту.

Підозрюваною у його скоєнні є 33-річна жителька Рівненської області.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

За версією слідства, жінка залишила вибухівку у сміттєвому баку біля магазину.

Вона стверджує, що погодилася на пропозицію невідомого куратора через борги, розраховуючи отримати за це близько $2 тис.

Менше ніж за тиждень після трагедії у місті виявили ще один небезпечний предмет.

Зранку 28 лютого у дворі на вулиці Володимира Великого у Львові біля контейнерного майданчика знайшли замасковану бойову гранату.

Підозрілий предмет помітила двірничка та повідомила про нього відповідні служби.

Територію одразу огородили, а на місце викликали вибухотехніків. Фахівці підтвердили, що це справжня бойова граната, після чого її знешкодили.

Наразі поліція встановлює, як небезпечний предмет опинився в житловому районі.

Фото: Андрій Садовий

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.