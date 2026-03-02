Шиитская группировка Хезболла совершила ракетно-дроновую атаку по территории Израиля, заявив, что это “месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи”.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям группировки в Ливане.

Хезболла атаковала Израиль

В понедельник, 2 марта, израильские военные атаковали объекты Хезболлы, в том числе в Бейруте, сообщают AFP и dpa.

Сейчас смотрят

По данным издания The Times of Israel под удары попали штаб-квартира и инфраструктура группировки, а также транспортное средство с оперативниками элитного подразделения Радван.

В столице Ливана целью стали два высокопоставленных члена организации.

Израильская армия также обратилась к жителям деревень на юге Ливана с призывом немедленно эвакуироваться. Ливанское Национальное информационное агентство (NNA) подтвердило удары, в том числе по южным пригородам Бейрута.

В ночь на понедельник с ливанской территории по Израилю были выпущены ракеты и беспилотники.

Сирены воздушной тревоги прозвучали, в частности, в городе Хайфа и близлежащих районах. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Хезболла взяла на себя ответственность за атаку, назвав ее “местью за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи”, который, по их словам, погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану в субботу.

Также группировка заявила, что действия были предприняты “в защиту Ливана и его народа и в ответ на неоднократные израильские атаки”.

AFP отмечает, что это первый случай с ноября 2024-го, когда Хезболла официально взяла ответственность за обстрел Израиля.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам назвал атаку “безответственной”. По его словам, подобные действия ставят под угрозу безопасность страны и могут дать Израилю основания для дальнейших ударов.

Израиль начал наступательную операцию

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эял Замир заявил, что военные начали наступательную кампанию против Хезболлы, которая, вероятно, продлится несколько дней.

– Мы начали наступательную кампанию против Хезболла. Мы не просто обороняемся, сейчас мы переходим к наступлению. Нам нужно готовиться к нескольким дням боев, многих. Нам нужна сильная оборонительная готовность и постоянная наступательная готовность, волнами, – сказал он при оценке после ночных ракетных атак и атак беспилотников Хезболлы на Израиль.

Отмечается, что Израиль уже совершил несколько волн авиаударов по целям Хезболлы в Бейруте и южном Ливане после ракетных обстрелов.

Мухаммад Раад погиб в результате израильских ударов

По данным арабских СМИ, ночью в результате израильских ударов по территории Ливана погиб председатель парламентской фракции Хезболла Мухаммад Раад.

Напомним, после гибели аятоллы Али Хаменеи в Иране сформировали чрезвычайный совет, который будет временно руководить государством.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.