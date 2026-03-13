В ночь на 13 марта российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 13 марта: что известно

По словам Олега Кипера, в результате атаки на Одесскую область был поврежден продуктовый склад на территории одного из портов.

После попадания возник пожар.

— Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали наши спасатели, — сообщил Кипер.

К счастью, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Сейчас для ликвидации последствий обстрела задействованы все соответствующие службы.

Другие детали атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 13 марта российские войска атаковали Украину баллистической ракетой, а также 126 ударными беспилотниками.

Украинские силы противовоздушной обороны по состоянию на утро сбили или подавили 117 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и восьми ударных дронов на семи локациях. На еще пяти локациях упали обломки сбитых БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 479-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

