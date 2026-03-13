В ночь на 13 марта российские войска атаковали Балаклию в Харьковской области ударными беспилотниками, а также почти 20 раз били по районам Днепропетровской области артиллерией, авиабомбами и дронами.

Под ударом оказался и Новгород-Северский в Черниговской области.

Тем временем в Харькове произошла трагедия – шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли.

Сейчас смотрят

В мире Иран атаковал базу в Ираке, где находились французские военные, а актер Дуэйн Джонсон записал обращение к украинскому командиру с позывным Скала.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Румынию должен посетить Францию, где запланированы переговоры с партнерами.

Подробнее об основных событиях ночи и утра 13 марта — в подборке Фактов ICTV.

Атака на Балаклею

Атака на Днепропетровскую область

Удар по Новгород-Северскому

Трагедия на льду в Харькове

Иран атаковал французскую базу в Ираке

Дуэйн Джонсон обратился к украинскому командиру

Президент Чехии об угрозе со стороны России

США временно ослабили санкции на российскую нефть

Атака на Балаклею

Ночью 13 марта российские войска атаковали Балаклею Харьковской области ударными беспилотниками.

Как сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, зафиксировано несколько попаданий вражеских БПЛА по территории жилой застройки.

В результате атаки частично повреждены по меньшей мере три жилых дома.

Сейчас на месте работают спасатели, медики и правоохранители. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Атака на Днепропетровскую область

В течение ночи и утра 13 марта российские войска почти 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области артиллерией, беспилотниками, авиабомбами и ракетами.

Известно о двух раненых.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Покровская община. Возникло несколько пожаров. Уничтожены два частных дома, гараж и хозяйственная постройка, еще четыре дома повреждены.

В Каменском повреждены предприятие, частные дома и автомобили. Пострадала 59-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В Никопольском районе обстрелам подверглись Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены дом культуры, многоэтажки и автомобили. Ранен 51-летний мужчина.

В Криворожье враг атаковал Грушевскую общину.

Кроме того, по данным военных, силы ПвК Восток уничтожили 21 вражеский беспилотник в разных районах области.

Удар по Новгород-Северскому

Около 00:22 13 марта российские войска атаковали центр города Новгород-Северский ударным беспилотником типа Герань.

По предварительным данным, целью атаки стало историческое здание городской библиотеки.

В результате удара повреждена сама библиотека, а также прилегающие жилые дома и административные здания.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Трагедия на льду в Харькове

В Харькове шестеро детей провалились под лед на водоеме в Шевченковском районе города.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, двое мальчиков — 11 и 17 лет — погибли. Старший пытался спасти младших детей.

Еще четверо детей — мальчики 8 и 9 лет и девочки 9 и 10 лет — были госпитализированы с переохлаждением.

Также помощь оказали 40-летнему мужчине, который нырнул в воду, чтобы вытащить детей.

Известно, что инцидент произошел на карьере по улице Семена Кузнеца.

Иран атаковал французскую базу в Ираке

В районе города Махмур в Ираке беспилотник атаковал совместную базу курдских сил пешмерга и французских военных.

В результате удара по меньшей мере шесть французских солдат получили ранения.

По данным Reuters, военные участвовали в совместных учениях по борьбе с терроризмом вместе с иракскими партнерами.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Дуэйн Джонсон обратился к украинскому командиру

Голливудский актер Дуэйн Джонсон записал видеообращение к командиру 425 отдельного штурмового полка Скала.

Актер заявил, что для него честь знать, что украинский командир является его фанатом, и пожелал ему силы.

В обращении Джонсон отметил, что посылает украинским военным поддержку и уважение.

Президент Чехии об угрозе со стороны России

Президент Чехии Петр Павел призвал страны Европы более серьезно относиться к угрозам со стороны России и Беларуси.

После посещения границы Литвы с Беларусью он заявил, что государства, не граничащие с РФ, часто недооценивают масштаб вызовов.

По его словам, страны Балтии хорошо понимают опасность и активно поддерживают Украину, в частности увеличивают расходы на оборону и помощь Киеву.

США временно ослабили санкции на российскую нефть

Соединенные Штаты предоставили 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые уже находятся в море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лицензию Министерства финансов США.

Согласно документу, странам разрешено покупать российскую нефть, которая была загружена на танкеры по состоянию на 12 марта. Разрешение будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, такой шаг должен помочь стабилизировать мировые энергетические рынки.

В Вашингтоне пояснили, что решение связано с резким ростом напряженности на Ближнем Востоке и перебоями с судоходством через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставки нефти в мире.

В то же время в США отмечают, что временное ослабление санкций не должно принести России значительной прибыли, ведь касается только нефти, которая уже находится в пути.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1479-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.