Уночі проти 13 березня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 13 березня: що відомо

За словами Олега Кіпера, внаслідок атаки на Одеську область було пошкоджено продуктовий склад на території одного з портів.

Після влучання виникла пожежа.

— Виникло займання, яке оперативно ліквідували наші рятувальники, — повідомив Олег Кіпер.

На щастя, унаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

Наразі для ліквідації наслідків обстрілу залучені всі відповідні служби.

Інші деталі атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня російські війська атакували Україну балістичною ракетою, а також 126 ударними безпілотниками.

Українські сили протиповітряної оборони станом на ранок збили або подавили 117 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних дронів на семи локаціях. На ще п’яти локаціях впали уламки збитих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 479-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

