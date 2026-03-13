Во время ночной атаки на Украину 13 марта российские войска применили баллистическую ракету и более сотни беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 13 марта: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 12 марта.

Сейчас смотрят

Российские войска применили баллистическую ракету Искандер-М с территории Ростовской области РФ, а также 126 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов.

Их запускали из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Около 80 из них составляли дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 13 марта украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 117 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и восьми ударных БпЛА на семи локациях. Еще на пяти локациях упали обломки сбитых дронов.

В частности, ночью 13 марта российские войска также атаковали Балаклею Харьковской области ударными беспилотниками.

В городе зафиксировано несколько попаданий вражеских БпЛА по территории жилой застройки. В результате атаки частично повреждены три жилых дома.

Информации о пострадавших не поступало.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве Украины еще фиксируют несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 479-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.